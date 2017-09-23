نادي الشباب يُعلن التعاقد مع الأوروغوياني كارينيو

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي الشباب الاتفاق المبدئي مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينيو لتدريب الفريق، وسيتم التوقيع النهائي بعد وصوله للرياض الأسبوع المقبل.

وأشارت إدارة الشباب إلى أن كارينيو سيوقع العقد النهائي عند وصوله إلى الرياض، وسيصل الأسبوع المقبل مع طاقمه المساعد، وسيبدأ مهام عمله بعد مباراة النصر والشباب يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان كارينيو قد تولى قيادة نادي النصر من قبل، وحقق نجاحات رائعة، وتُوج ببطولة الدوري وكأس ولي العهد.

وكانت إدارة الشباب قد أعلنت تعيين المدرب الإنجليزي مايك نويل لتدريب الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد، كما قدمت شكرها للمدرب سامي الجابر لعمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، متمنية له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

يذكر أن الشباب مع سامي الجابر خسر في الجولة الأولى أمام أحد 2- 1، وفاز في الجولة الثانية على القادسية 4- 1، قبل أن يخسر أمس أمام الباطن 2- 1، ليحصد الليوث 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات في موسم 2017- 2018 في الدوري السعودي، فيما فاز في مباراة اليوم على الاتفاق 3- 2 تحت قيادة مدربه الإنجليزي المؤقت مايك نويل.







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