نواف العابد يغيب عن مباراة الهلال وبيروزي الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

تأكد غياب نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، نواف العابد، عن المباراة المرتقبة بين الهلال وبيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ولن يتواجد نواف العابد مع بعثة الهلال التي ستسافر على متن طائرة خاصة، للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة بيروزي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

هذا وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3- 0 ذهابًا وإيابًا، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5- 3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







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