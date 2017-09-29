هكذا علق المغردون على #الملك_يأمر_بنظام_ضد_التحرش

المواطن - عبدالرحمن دياب

فرحة ما بعدها فرحة ملأت أركان موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزارة الداخلية، بسن نظام ضد التحرش، وكيف لا والملك ينتصر للمرأة للمرة الثانية خلال أيام بعد أن أمر بالسماح لها بقيادة السيارة.

وتحت وسم “الملك يأمر بنظام ضد التحرش”، رحب الآلاف من السعوديين بالقرار الذي يأتي لحماية المرأة في المملكة، لتقود التعليقات الوسم إلى التريند في أقل من ساعة واحدة.

وكتب عبدالله الحنيان “خطوة مباركة.. اللهم أصلح لنا شؤوننا، واحفظ قيادتنا ووفقها لما تحبه وترضاه”.

أما محمد البكيري فغرد بقوله: “وقد أعذر من أنذر.. لكل من كان يعتقد أن التطاول على أعراض الناس سهل”.

ومن جانبه، كتب متعب عبدالهادي “أتمنى وضع تطبيق أو فتح نافذة في تطبيق (كلنا أمن) يتم من خلاله وضع أي صورة أو أي رقم لشاب متحرش ويرقم”.

وأكد تركي بن مشعل أنه “قرار صائب في ظل انتشار المرتزقة عديمي الأخلاق، ولا بد من محاسبة كل متحرش ومعتد ومن لا يتربى في بيته هناك جهة تربيه”.

وفي سياق متصل، كتب المتحيمي “بالتزامن مع إقرار قيادة المرأة إقرار نظام ضد التحرش.. الخطوات تسير بثبات نحو المستقبل المشرق والقادم أجمل”.

وغردت هيلة المشوح “ملك الحزم ينتصر مرة أخرى للنساء والأطفال من جرائم المتحرشين! من لم تردعه أخلاق ودين فسوف تردعه القوانين”.

ورحبت هنوف بالقرار وقالت “أجمل أسبوع بحياتي!!! سعيدة جدًا جدًا!!”.

وشدد عبدالرحمن اللاحم على أن “تسارع وقفزات إصلاحية نحو ترسيخ دولة القانون في الدولة السعودية الفتية الجديدة لأن الوقت لا ينتظر “.







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