هلال جدة يسعف 6 حالات من جماهير الاتحاد والهلال

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

انطلاقًا من حرص الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة على توفير خدمات إسعافية تزامنًا مع الأحداث الرياضية، أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد أنَّ الهيئة بالمحافظة شاركت خلال لقاء مباراة الهلال والاتحاد ضمن الدوري السعودي للمحترفين بـ 12 فرقة إسعافية، و32 مشاركًا، لمباشرة أي حالة مرضية أو إصابات أثناء المباراة.

وأوضح أبو زيد أن الفرق الإسعافية باشرت 6 حالات، تم علاجها داخل نقاط التجمع بالملعب.

وأشار إلى أنَّ الهيئة شاركت بفريق عمل متكامل لتغطية هذا الحدث، يرأسه مدير عام إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة”.

وبيّن أنّه بعد انتهاء المباراة، تمركزت الفرق خارج الملعب، إضافة إلى تمركز الفرق الإسعافية لمراكز إسعاف طيبة وأبحر وذهبان والنعيم، على الجسور والطرق المحيطة بملعب الجوهرة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :