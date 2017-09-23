هنا تفاصيل عرض الخطوط السعودية في اليوم الوطني للمملكة

المواطن - الرياض

قدّمت الخطوط السعودية عرضًا مغريًا بمناسبة الذكرى الـ87 لليوم الوطني السعودي، حيث وحّدت أسعار التذاكر الداخلية إلى أي وجهة بقيمة 87 ريالاً فقط.

وأتاحت الخطوط السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية الحجز للاستفادة من هذا العرض المحدود لكن وفق شروط وضوابط معينة.

واشترطت الخطوط السعودية للاستفادة من العرض ما يلي:

فترة الشراء: حددت الخطوط السعودية فترة الشراء بـ 48 ساعة ابتداءً من 23 سبتمبر 2017 إلى 24 سبتمبر 2017

فترة السفر: طبقاً لقواعد الخطوط السعودية سوف تكون فترة السفر من 23 سبتمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2017

المقاعد محدودة

تخضع الأسعار لمدى توفر المقاعد، وتطبق على الحجوزات الجديدة فقط عبر الخطوط السعودية

السعر لاتجاه واحد

السعر للرحلات الداخلية فقط

العرض فقط على درجة الضيافة

ودعت الخطوط السعودية المسافرين إلى مراجعة الشروط والأحكام أثناء الحجز للتعرف على الشروط الإضافية حال وجودها.

ويمكن الاستفادة من عرض الخطوط السعودية عبر الدخول إلى الرابط التالي (هنا).







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