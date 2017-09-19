هنا.. رابط التسجيل في حساب المواطن بعد التحديثات الجديدة

المواطن - الرياض

أطلق برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تحديثات جديدة على موقعه الإلكتروني، دون أن يتم تفعيلها حتى الآن؛ ما يشير إلى قرب إقرار وإعلان سياسات البرنامج.

وشملت التحديثات الجديدة في حساب المواطن أيقونات تتعلق بدراسة الاستحقاق، وحالة الدفعات المالية، وتشتمل على عدد الدفعات وتواريخها وحالة الدفعات وأرقامها، إضافة إلى أيقونة خاصة بأعداد المستحقين المشمولين مع كل مواطن.

وتوقعت مصادر أن يتم تفعيل التحديثات الجديدة عقب إقرار وإعلان سياسات برنامج حساب المواطن خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عدد المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن، تجاوز الـ 12 مليون فرد حتى الآن، ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي حيث لا يزال باب التسجيل مفتوحاً (هنا الرابط).

وجاء حساب المواطن متزامنًا مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها المملكة خلال إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، ليكون حساب المواطن خط دفاع ضد أي معاناة قد تقع على كاهل محدودي الدخل جراء الإصلاحات الاقتصادية المزمعة.

وتشمل الفئات المستهدفة التي ستخضع لبرنامج حساب المواطن، خمس فئات كما حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممن سيشملهم البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائياً دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهؤلاء كالتالي: “الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية”.

ويترقب المواطنون بشغف كبير بداية عمل حساب المواطن للحصول على مستحقات الدعم بعد الانتهاء من عمليات التسجيل وتحديث البيانات.







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