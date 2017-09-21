وزير التجارة : المملكة منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال 9 أشهر

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن المملكة منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية، منها 23 أميركية، من بينها HPو Boeing وشركة الأدوية “إيلي ليلي” التي بدأت أعمالها فعليًا.

وقال في تصريحات إلى “العربية” على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك، إن المملكة ستمنح تراخيص لـ6 شركات أميركية أخرى خلال الأسبوعين المقبلين في قطاعات منها التقنية والتشغيل والصيانة.

ولفت في حواره إلى أن “المملكة حريصة على الإنصات وفهم مخاوف ومطالب شركائها العالميين، ووجودنا في مؤتمر بلومبيرغ في نيويورك يعكس أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين بشفافية وقرب أكبر، وهو من أولويات رؤية 2030”.

وتابع أن “السعودية منحت تصاريح نوعية لشركات صينية وأوروبية وروسية، فالشركات تأتي للسعودية لأنها على يقين أن هناك حوافز استثمارية واعدة في السوق.

وأوضح أن السعودية بدأت بإصدار رخص تجارية لمكاتب هندسية كبيرة لإدارة المشاريع ضمن ضوابط لا تتعارض مع أعمال المكاتب الهندسية الصغيرة.

وأشار القصبي إلى أن السعودية حريصة على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتدعم الاستثمار الأجنبي، مثل قانون نظام الإفلاس، نظام الرهن العقاري، نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية.







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