وظائف جديدة شاغرة للرجال لدى شركة الاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في فروع الشركة المنتشرة بالمملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير تخطيط الشبكة.

– أخصائي فوائد الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط: (هنا)







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