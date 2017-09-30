وظائف شاغرة لدى شركة Bechtel بالرياض والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل العالمية “Bechtel” المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مشروع – عمل الطرق (الجبيل).

– أخصائي صناعي (للسعوديين فقط / الجبيل).

– مدير الموارد البشرية (للسعوديين فقط / الجبيل).

– مدير العقود (وظيفتين / الرياض).

– مشرف أنظمة التحكم (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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