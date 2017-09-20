وظائف شاغرة للسائقين والمستخدمين بصحة الأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عن توفر وظائف شاغرة للسائقين والمستخدمين وبند الأجور، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن لا يقل العمر للسائقين عن 25 عاماً، وأن تكون لديه رخصة قيادة (عمومي) سارية المفعول، وأن لا يقل عمر المستخدمين عن 20 عاماً.

– أن يكون المؤهل الدراسي شهادة الكفاءة المتوسطة على الأقل.

– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

– إيضاح مقر السكن والعنوان.

ودعت المديرية لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة وحاصل على المؤهل المناسب لشغل الوظيفة التقدم عن طريق الموقع الرسمي لصحة الأحساء: (هنا)، خلال الفترة من 1438/12/28هـ إلى 1439/1/1هـ .







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