وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى فندق هيلتون بالخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في محافظة الخبر.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– فني تكييف.

– مسؤول الصيانة الهندسية.

– فني لوحات الرسم.

– مشرف الأغذية والمشروبات.

– فني كهرباء.

– فني نجارة.

– فني سباكة.

– وكيل خدمة النزلاء.

– مشرف التدبير الفندقي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 سبتمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).







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