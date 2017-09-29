وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة HSBC في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المصرفية “HSBC” بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “مسؤول الائتمان”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 / 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا)







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