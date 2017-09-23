وفاة مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق في السجن

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية وفاة مرشد الإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف، الذي يقضي عقوبة السجن في عدة قضايا.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني وزارة الداخلية، اليوم: إنه مساء الجمعة تلقى قطاع السجون إخطاراً من مستشفى قصر العيني يفيد بوفاة المحكوم عليه محمد مهدي عاكف، المودع به للعلاج، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك عن عمر يناهز 89 عاماً.

وأوضح المسؤول، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، السبت، أن مهدي عاكف سبق إيداعه بسجن ملحق المزرعة على ذمة القضية رقم 6187 / 2017 جنايات المقطم المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد» والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمة «قتل وشروع في قتل».

وأشار إلى أنه تم في 9 سبتمبر 2015 إيداع مهدي عاكف بمستشفى ليمان طرة للعلاج، وأنه في 19 يناير 2017 تم نقله إلى مستشفى قصر العيني لاستكمال علاجه بناء على طلبه وموافقة قطاع السجون لمعاناته من التهاب رئوي حاد وارتفاع بنسبة الصفراء والتهاب بالإثنا عشر.

وأكد المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل واقعة الوفاة، وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وتم تسليم الجثمان لذويه عقب ذلك لدفنه.

إلى ذلك أكدت مصادر إعلامية مصرية أنه تم دفن جثمان مهدي عاكف، منذ قليل في مدفن الأسر بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وسط إجراءات أمنية مشددة.







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