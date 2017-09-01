1.773 تريليون جنيه ديون بريطانيا

المواطن - وكالات

كشفت بيانات رسمية، أمس الخميس، ارتفاع ديون القطاع العام في بريطانيا بين أغسطس 2016 وأغسطس الماضي بنحو 150.9 مليار جنيه إسترليني (203.5 مليار دولار) ليصل اجمالي دين الدولة إلى أكثر من 1.773 تريليون جنيه.

وأكدت البيانات التي وردت ضمن تقرير لمكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي الديون الرسمية وصل إلى ما يعادل 88 % من إجمالي الدخل السنوي العام للبلاد.

وبينت أن صافي الاقتراض الحكومي سجل خلال السنة المالية الحالية (من أبريل إلى أغسطس) تراجعًا على أساس سنوي بقيمة 200 مليون جنيه ليبلغ 28.3 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات أن التحصيل الضريبي على الدخل سجل هو الآخر ارتفاعًا شهريًا بقيمة 400 مليون جنيه ليصل الإجمالي خلال أغسطس الماضي وحده إلى 9.4 مليار جنيه وهو أعلى تحصيل شهري للضرائب على الدخل يسجل في أغسطس على الإطلاق.







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