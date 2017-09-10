10 معلومات عن حساب المواطن لدعم الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل

المواطن - محمد عبدالواحد

كشف وزير المالية، محمد الجدعان، أن تفاصيل برنامج “حساب المواطن” المعني بمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب موقع حساب المواطن، فإنه برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، كما يهدف إلى توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

ونشر الموقع معلومات عن “حساب المواطن” على النحو التالي:

خطوات التسجيل:

يمكن التسجيل على موقع حساب المواطن من خلال 5 خطوات:

يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات (رقم الهوية- تاريخ الميلاد- رقم الجوال). يرسل الموقع رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل. يقوم المتقدم بعدها بتغيير كلمة المرور. يكمل المتقدم بعد ذلك طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية، لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيُعطَى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل؛ ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

احتساب دخل الأسرة:

يتم احتساب دخل الأسرة في حساب المواطن من خلال الأخذ بالاعتبار حالة الأسرة المالية، وعدد أفراد الأسرة، واعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي. ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضًا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

شكل البدل:

يقدم البدل نقديًّا، ويحول مباشرة إلى حساب المستفيد المستحق له.

الموظفون والعسكريون:

يشمل حساب المواطن ضمن مستحقيه كلًّا من الموظفين والموظفات والعسكريين؛ حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

غير المؤهل:

أكد موقع حساب المواطن أنه لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته، ويمكن التقديم مجددًا في حال تم رفض الطلب ولم تقم بتقديم اعتراض خلال ثلاثة أشهر من ورود نتائج الأهلية؛ وذلك للنظر مجددًا في ملف المتقدم ودراسة مدى انطباق شروط الأهلية عليه.

عدم وجود المكاتب:

كشف موقع حساب المواطن عن عدم وجود مكاتب لاستقبال طلبات التقديم إنما تقتصر قنوات التقديم على البوابة الإلكترونية التي توفر جميع خدمات برنامج حساب المواطن، موضحًا أنه في حالة وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى، فإنه يمكن التواصل هاتفيًّا مع مركز بالاتصال على (19912).

تاريخ التسجيل:

أوضح الموقع أن التسجيل بدأ من 1 فبراير 2017 وليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، مؤكدًا أن التسجيل مبكرًا يضمن حصول المتقدم على أول دفعة من البدلات خلال دورة الصرف الأولى في البرنامج إذا كان مستحقًّا، أما إذا تم التسجيل في وقت لاحق والحصول على قرار الأهلية؛ فإنه سيتم الحصول على البدل مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

الأسر غير السعودية:

بيّن موقع حساب المواطن أنه يستفيد من البرنامج حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة السعودية وأبناؤها، وكذلك زوجة المواطن السعودي.

الفرد المستقل:

أوضح الموقع أن الفرد المستقل يعني الذكر والأنثى غير المتزوجـ(ة)، ويشمل ذلك الأعزب والعزباء، والأرمل والأرملة، والمطلق والمطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة وليس لديه تابعون أو معالون.

الحاصل على البدلات:

أكد موقع حساب المواطن أن المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة، وهو من سيحصل على البدل.







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