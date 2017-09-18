197 ساعة تفصلنا عن راتب برج الميزان

المواطن - الرياض

من المقرر أن يتم صرف راتب الموظفين الحكوميين عن برج الميزان في اليوم السابع من شهر المحرم المقبل.

ويوافق موعد صرف راتب المواطنين اليوم الخامس من برج الميزان الذي يصادف يوم الأربعاء 7 محرم 1439هـ – الموافق 27 سبتمبر 2017م.

ويفصلنا عن موعد صرف راتب برج الميزان أقل من 200 ساعة تقريبًا حيث سيتم الإيداع بعد 8 أيام وخمس ساعات من تاريخ كتابة هذا الخبر.

وبرج الميزان هو سابع برج من الأبراج وهو من دائرة البروج وهو برج من الجهة الجنوبية للسماء.

تمر الشمس من برج المیزان من 23 سبتمبر إلی 23 أکتوبر، وتكون الشمس في أول هذا البرج عند اعتدال الشمس الخریفي.

وكانت وزارة المالية اعتمدت قبل عدة أشهر آلية جديدة لصرف الرواتب طبقًا للأبراج الشمسية.

وتقدر قيمة التوفير في بند الرواتب لموظفي القطاع الحكومي بعد تحويلها لنظام السنة الشمسية الجديد نحو 9.83 مليار ريال سنوياً.

وكشفت الإحصاءات الرسمية، في وقت سابق أن مخصصات بند الرواتب من ميزانية العام الماضي بلغت 322 مليار ريال، في حين تسعى وزارة المالية عبر برنامج التحول الوطني لتحقيق 6 أهداف استراتيجية، من أبرزها رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور بحيث تنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% إلى 40%، بحلول عام 2020.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25 /12/1437 القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12/4/1407، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.







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