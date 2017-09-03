3 تحيات في #يوم_الصيدلي_السعودي

المواطن - سعد البحيري

تفاعل موقع تويتر الشرق الأوسط مع احتفالات المواطنين بيوم الصيدلي السعودي الذي يوافق اليوم.

وسجل تويتر التفاعل مع هذه المناسبة في قائمة اللحظات وغرد بقوله : في يوم الصيدلي السعودي تحية ثلاث مرات في اليوم.

ويحتفل الصيادلة السعوديون يوم ٢٠ سبتمبر من كل عام بيوم الصيدلي السعودي، وعبر هاشتاق بنفس الاسم أشاد المواطنون بجهد وتعب وتفاني الصيادلة في عملهم.

وقال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني: نفخر بشبابنا الصيادلة فهم نصف الحاضر وكل المستقبل ولهم منا كل الدعم والنصح والإرشاد والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح.

وأضاف: الصيدلي السعودي من المميزين على مستوى العالم وحقق العديد من الإنجازات بفضل الله ويجب على جامعاتنا إظهارها وإبرازها.

بدورها غردت سلام الغربي قائلة: كل الحب والتقدير والانتماء لكل شخص ينتمي لهذا التخصص العظيم وكل عام أنتم في تقدم وعطاء.

وغردت الدكتورة لينا بقولها: صباح الخير .. صباح الإنجاز لكل صيدلي مهنة ترتقي .. وأحلام تتحقق .. ونوافذ تشرع للحياة.

ونظم عبدالله ناجي أبياتًا جاء فيها:

زيدو على الدنيا بهاء..

وتحدثو لغة الشفاء..

قولو لمن أقصاكم:

من ذا الذي خلق الدواء؟

ووجهت الدكتورة أفنان حكمي بالاجتهاد والجد قائلة: لكل من ينتسب لهذا التخصص: اجتهدوا بالتعلم أحسنوا بالعمل لتكونوا الأفضل.

وعبرت أمجاد آل شريم عن اعتزازها بالانتماء لهذه المهنة بقولها: لا أستطيع أن أصف مدى انتمائي وحبي وشغفي لتخصصي، ولكن أستطيع القول بأنني فخورة جداً لكوني دكتورة صيدلانية.







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