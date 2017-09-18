CITC تستطلع آراء المواطنين حول التحكم الأبوي في الإنترنت

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي لخدمة التحكم الأبوي على موقعها الإلكتروني.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبجودة عالية، وتحسين تجربة مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتواكب مع مستجدات هذا القطاع الحيوي، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أنها ترحب بجميع المرئيات والملاحظات المقدمة، وتدعو الأطراف المعنية إلى تقديم المرئيات وكذلك الردود على الأسئلة المحددة بالأرقام في هذه الوثيقة.

وحثت الهيئة العموم على ضرورة تقديم جميع الملحوظات والمرئيات الواردة منهم حول الأسئلة بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت, على أن تكون البيانات والمعلومات المقدمة مستندة على الوضع الحالي، أو معتمدة على تجارب ودراسات دولية ذات علاقة، مفيدة بأن المرئيات المقدمة لا تعد ملزمة للهيئة.

ودعت الهيئة إلى إرسال جميع المشاركات أو التعليقات إليها في موعد أقصاه 26 /02 / 1439هـ ، الموافق 15 /11 / 2017م حتى الساعة الثالثة ظهراً إلى أحد العناوين التالية:

عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان Parental_Control@citc.gov.sa

تسليمها يدوياً (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية)

العنوان البريد: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حي النخيل – تقاطع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز, ص ب 75606 الرياض 11588.







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