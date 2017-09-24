Mbc pro تعيد الحربين للدوري السعودي

المواطن - الرياض

تشهد الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عودة المعلق الرياضي عيسي الحربين، للتعليق على المباريات مجدداً بعد غياب. دام لفترة طويلة.

وتعاقدت مجموعة قنوات Mbc pro sports مع الحربين، للتعليق على الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018، بعدما فسخ تعاقده مع قناة الكأس القطرية.

وفسخ الحربين تعاقده مع قناة الكأس القطرية، بعدما قررت المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع العلاقات مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب.

يذكر أن الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين، ستنطلق يوم الخميس المقبل، عندما يستضيف فريق الباطن نظيره الفتح، وستختتم يوم السبت بلقاء الأهلي والرائد.







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