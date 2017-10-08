بالصور.. آل طاوي ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السبيعي

المواطن - ماجد الزبيدي

نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية عبدالله آل طاوي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير المنطقة بالإنابة، لذوي الشهيد عبدالله فلاح السبيعي.

والمعروف أن الشهيد السبيعي من منسوبي الحرس الملكي، وقد اغتالته يد الإرهاب مؤديًا عمله خلال حادث الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي لقصر السلام بمدينة جدة فجر السبت.

وشارك آل طاوي وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني جموع المصلين الذين أدوا الصلاة على الشهيد بالمسجد الحرام وشاركوا ذويه مراسم الدفن بمقبرة الشرائع.



وعبر وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية لذوي الشهيد السبيعي عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.







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