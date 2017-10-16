أبا الخيل يستمع لشرح مفصل عن إدارة الإعلام الجامعي ونشاطها

المواطن - عبدالعزيز السنيد

أشاد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بالإدارة العامة للإعلام الجامعي وتميزها في جميع الأصعدة سواء بالإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد وما تقوم به من عمل مهني وموضوعي جعل الجامعة في مصاف الجامعات المتميزة على مستوى المملكة بصفة خاصة وجامعات العالم بصفة عامة.

جاء ذلك خلال زيارته، بعد ظهر أمس الأحد، للإدارة العامة للإعلام الجامعي يرافقه عدد من وكلاء الجامعة ومسؤوليها اطلع فيها على سير العمل في الإدارة والإنجازات التي حققتها واستمع من خلالها إلى شرح مفصل عن الإدارة ونشاطها من مدير الإدارة العامة للإعلام الجامعي بدر بن ناصر الشهري، تحدث فيه عن الإمكانات البشرية والمادية التي تتميز بها الإدارة، وأدوارها المهمة في خدمة نشاطات الجامعة.

وشكر المشرف العام على إدارة الإعلام الجامعي ومنسوبي الإدارة على جهودهم المتميزة، وحرصهم الشديد على إبراز دور الجامعة ومواكبتها لجميع الأحداث.

وقال إن “كل ما نراه ونشاهده ونطلع عليه ونتمتع فيه من المنشآت وتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية والأدوات والوسائل المعاصرة من تقنية وإلكترونيات وغيرها هو بفضل من الله عز وجل ثم من الدعم والتأييد والمؤازرة والوقفات الصادقة الواضحة الجلية من ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللذان لا يدخران جهدًا أبدًا في رفعة أبناء ومؤسسات هذه البلاد المباركة في كل شبر من أراضيها”.

ومن جانبه، شكر المتحدث باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام الجامعي، أحمد بن عبدالعزيز الركبان معاليه على هذه الزيارة، مشيرًا إلى حرصه الدؤوب، واهتمامه بكل قطاعات الجامعة من كليات وإدارات وأقسام من أجل تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها، وخدمة أبنائها الطلاب والطالبات، وخدمة المجتمع، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :