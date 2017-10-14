أرامكو تفنّد تقرير الفايننشال تايمز وتؤكّد أنَّ خيارات سوق الإدراج مطروحة

المواطن ـ رقية الأحمد

نفت شركة أرامكو السعودية، ما ورد في تقرير صحيفة “الفايننشال تايمز” الاقتصادية، في شأن الطرح الأولي العام، المزمع إجراؤه في العام المقبل.

وأوضحت أرامكو، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “تقرير الفايننشال تايمز عن طرح أرامكو مجرد تكهنات”.

وأكّدت الشركة أنَّ “جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج في 2018″، ما يعني أنَّ الشركة لم تتخّذ قرارها بعد في هذا الشأن.

وكانت المملكة، قد قررت الطرح المزدوج لنحو 5% من أسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018، مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح، ومن المقدر أن يجذب الطرح 100 مليار دولار.

تكهنات فايننشال تايمز ترمي إلى طرح خاص:

وأكدت صحيفة “الفايننشال تايمز”، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنَّ “أرامكو السعودية تدرس التخلي عن خطط طرح عام أولي في بورصة دولية لصالح تنفيذ طرح خاص لصناديق سيادية عالمية ومؤسسات استثمارية”، مشيرة إلى أنَّ “المحادثات لتنفيذ طرح خاص لحكومات أجنبية من بينها الصين ومستثمرين آخرين اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة”.

من جانبها، نقلت “رويترز”، عن مصادر مطّلعة، في آذار/ مارس الماضي، أنَّ أرامكو السعودية عيّنت رسميًّا “جيه بي مورغان تشيس آند كو” و”مورغان ستانلي” و”إتش إس بي سي” كمستشارين ماليين عالميين لطرحها العام الأولي.







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