أكاديمية الفوزان تنفذ برنامج القيادة التنفيذية‎

‏المواطن -أحمد الشهري -بارق

بدعم ورعاية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت أكاديمية الفوزان لخدمة المجتمع الأحد الماضي في تنفيذ برنامج شهادة القيادة التنفيذية غير الربحية لعدد من الجهات الخيرية ولجان التنمية من مختلف مناطق المملكة.

‏‎وقد بلغ عدد المشاركين في البرنامج الذي يقام على مدى خمسة أيام 49 متدربًا ويستهدف ‏‎المديرين التنفيذيين للجمعيات الخيرية ولجان التنمية.

وقد شارك في الدورة المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية ببارق علي بن حسن شعتور.



وقدم البرنامج كل من المدرب روبرت آشكرفت والمدرب برايت سبايكر حيث تم التعاقد معهما عن طريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

‏‎فيما سيتم منح الشهادات للمتدربين بعد الانتهاء من البرنامج نهاية الأسبوع الجاري.







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