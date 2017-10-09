أكثر من 200 هدية للمعلمين والمعلمات بالأحساء

المواطن _ نوف العايد_ الشرقية

قدمت مؤسسة تقنيات التعليم بمدينة العيون بالأحساء أكثر من 200 هدية للمعلمين والمعلمات في مدارسهم وزوار المكتبة من المعلمين والمعلمات؛ بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي صادف الخامس من شهر أكتوبر 2017.

وأكد صاحب مؤسسة تقنيات التعليم للتجهيزات المدرسية، حمد بن علي العيد أن المكتبة ومن منطلق دورها المجتمعي بمدينة العيون وما جاورها وإيماناً منها بدور المعلمين والمعلمات في صناعة جيل يخدم دينه ووطنه في مختلف المجالات؛ حرصت على مشاركة المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي بتقديم أكثر من 200 هدية تنوعت بين تقاويم وأقلام وكتب لزوار المكتبة خلال اليومين الماضيين، كما تم توزيع من الهدايا على المعلمين في مدارسهم تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم لعام 2017م تحت شعار “شكراً معلمي.. شكراً معلمتي”.

و”أضاف “العيد، بأن المعلمين والمعلمات بكل مكان في العالم يؤدون رسالة سامية فهم رسل العلم وورثة الأنبياء، وما تقوم به المؤسسة إنما هو وفاءً لهم، وتقديراً لدورهم، واعترافاً برسالتهم السامية بتعليم أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وإنارة الطريق أمامهم بالعلم والمعرفة، وما يقدمونه من مخرجات نوعية من طلاب وطالبات العلم ليساهموا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.







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