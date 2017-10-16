أمانة العاصمة المقدسة تدشن غداً حملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

يدشن معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار صباح غداً الثلاثاء 27/1/1439، حملة أمانة العاصمة المقدسة للتبرع بالدم، لمساندة جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية .

وأكد الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل مساعد أمين العاصمة المقدسة للعلاقات العامه والاتصال، أن المبادرة هي من باب المشاركة المجتمعية واستشعار المسؤولية للذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الغالية دفاعاً عن الدين والوطن.

وأشار إلى أن الحملة تم الإعداد لها منذ وقت مبكر، وتم وضع كافة الترتيبات الكفيلة بنجاحها، موضحاً أن فعالياتها ستنطلق في تمام الساعة 8:30 صباحاً، بمسرح الأمانة، وتستمر لمدة يومين.

وأكد مساعد أمين العاصمة المقدسة للعلاقات العامه والاتصال أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على المشاركة في كافة الانشطة والفعاليات المجتمعية، والتعاون مع الجهات والادارات المعنية لكل ما من شأنه رفع وتطوير مستوى التعاون في الخدمات كافة، مقدماً شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك عبدالله لتعاونها مع أمانة مكة المكرمة لإنجاح الحملة.







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