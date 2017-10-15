أمراض اللثة مؤشر حيوي عن الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب والسرطان

المواطن ـ الرياض:

يتجاهل البعض قطرات الدم التي توجد على فرشاة الأسنان بعد غسيل الأسنان، على الرغم من أنها إحدى علامات الإصابة بأمراض اللثة، الأمر الذي يتطلب الذهاب إلي طبيب لمعرفة سبب نزيف الأسنان.

وأشار تقرير نشره موقع “webmd” الأميركي، إلى أنَّ الإصابة بالتهاب اللثة، قد يزيد من خطورة الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري وأمراض القلب وهشاشة العظام والالتهاب الرئوي والسرطان.

وبيّن أنَّ أعراض الإصابة بالتهاب اللثة، هي:

تورم اللثة:

إحدى علامات مرض اللثة وتحتاج الانتباه. يقول إيريك سهل، أستاذ مساعد في علم اللثة في جامعة لوما ليندا: “تبدأ أمراض اللثة عادة بالتهاب على طول خط اللثة، يشعر المريض في هذه الحالة بألم مع حدوث نزيف”.

رائحة الفم الكريهة:

يعتبر الفم هو المكان الرطب الذي تعيش وتتغذى عليه ملايين البكتريا. وأوضح سهل أنَّ “السموم التي تسببها البكتيريا يمكن أن تسبب تهيج اللثة والأسنان ولها رائحة كريهة، ويمكن أيضًا أن يكون أحد أعراض مرض اللثة الخطيرة”.

الأسنان الحساسة:

يشعر بعض الأشخاص عند تناول رشفة من المشروبات الباردة بألم في الأسنان. هذا يعتبر أحد أعراض مرض اللثة. كما يشعر المريض بآلام في الفم عند التحدث أو الابتسام.







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