أمر ملكي .. الدكتور نبيل العامودي وزيراً للنقل

المواطن - واس
الرقم : أ / 14
التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل من منصبه .
ثانياً : يعين معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود