أمر ملكي .. الدكتور نبيل العامودي وزيراً للنقل

المواطن - واس

الرقم : أ / 14

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل من منصبه .

ثانياً : يعين معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود







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