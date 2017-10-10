أمير الشمالية يدعم جمعية ألفة بـ ١٠٠ ألف ريال

المواطن - شريف النشمي - عرعر

تبرع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمبلغ ١٠٠ ألف ريال دعما لبرامج جمعية التنمية الأسرية “ألفة” بعرعر.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بعرعر الدكتور عايد بن عبيد العنزي وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع أمير الشمالية على عرض للبرنامج الذي تعتزم الجمعية إقامتها في عرعر، ،مثمناً جهود القائمين على الجمعية .

من جانبه أعرب الدكتور العنزي نيابة عن منسوبي الجمعية عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لأعمال الجميعة وتبرعه السخي .







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