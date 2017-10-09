أمير الشمالية يرأس عمومية ساعد الخيرية بعرعر

المواطن - شريف النشمي - عرعر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر اليوم، بقاعة الاجتماعات بالإمارة اجتماع الجمعية العمومية للجمعية.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله- أولت القطاع الخيري اهتمامًا بالغًا؛ لما له من أهمية في العملية التنموية، وبما يكفي الأسر المحتاجة والمتعففة مذلة السؤال، وأن نقدم لهم الدعم والرعاية التي تكفل بمشيئة الله حياة كريمة لهم.

بدوره أوضح أمين عام الجمعية علي السويلم أن المجلس اطلع على المناشط والبرامج التي نُفذت خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذتها أمانة الجمعية لتنفيذ مشروع حفظ النعمة وعدد من البرامج الخيرية.







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