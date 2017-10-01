أمير الشمالية يلتقي مدير ومنسوبي المعهد العلمي بعرعر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة، اليوم، مدير المعهد العلمي بعرعر أحمد بن سالم العنزي يرافقه عدد من أساتذة المعهد والطلاب الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابعة والثمانين.

وقد ثمن أمير الشمالية الدور الرائد الذي تضطلع به المعاهد العلمية في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم في مختلف مقرراتها العلمية والعملية والعمل على إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز حماية أبنائنا الطلاب وانتماءهم لدينهم ووطنهم، مشيداً بجهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تبني ودعم تلك المعاهد بمختلف مناطق المملكة.

بعد ذلك ألقى أسامه بن أحمد العنزي كلمة الطلاب ثم قصيدة شعرية للشاعر صالح بن عودة بمناسبة اليوم الوطني.

من جهته، أعرب مدير المعهد العلمي باسمه ونيابة عن منسوبي المعهد والمعلمين والطلاب عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية للمعاهد العلمية بالمنطقة .