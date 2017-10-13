إدارة الرائد تقرر سحب العضوية الشرفية من موسى الموسى

المواطن ـ محمد سلام

أكد مجلس إدارة نادي الرائد المكلف وقوفه ومساندته لقرارات هيئة الرياضة واتحاد الكرة السعودي الهادفة إلى الإصلاح، من خلال تعزيز مبدأ الشفافية، مقررًا سحب العضوية الشرفية من موسى الموسى؛ بسبب تغريداته حيال تلك القرارات.

وكان موسى الموسى، قد أكد أن هناك تصفية حسابات من جانب بعض الإعلاميين في تعاملهم مع قضية عبدالله البرقان، والذي أعلن اتحاد الكرة إقالته؛ نتيجة ارتكابه عددًا من المخالفات المالية والإدارية للوائح وأنظمة الاتحاد خلال فترة رئاسته للجنة الاحتراف.

واعتبر الموسى أن هناك عددًا من وسائل الإعلام والإعلاميين خرجوا عن أخلاقيات المهنة، وانحدروا في مستنقع تصفية الحسابات، مؤكدًا أن البرقان من أكفأ الشخصيات التي مرت على اتحادات كرة القدم، وكان موضع ثقة المسؤولين عن الرياضة السعودية، وأنه كان يقف على مسافة واحدة من كل الأندية بالمملكة، ويقدم مصلحة الكرة على مصلحة الانتماء والميول.

وحول المخالفات التي تم رصدها على البرقان، علق الموسى: “ما فعله البرقان كان يهدف لمصلحة اللاعبين والأندية، حيث كان يسهل الإجراءات ويوصل الحقوق إلى أهلها، وإن كان قد وقع في بعض التجاوزات الإجرائية، فهي أخطاء بحسن النية وليس من ورائها أي منافع شخصية”.

واستنكر الموسى الزج باسم نادي الهلال، وإطلاق أحكام الفساد والتزوير على البرقان قبل ثبوت أي إدانة له، مطالبًا كعضو شرف هلالي إدارة الزعيم بحفظ حقوق النادي، وبالملاحقة القانونية لكل شخص يقوم بالإساءة إلى الكيان الهلالي.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أصدرت بيانًا رسميًّا أشادت من خلاله بقرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم الصادرة، وقررت إلغاء العضوية الشرفية لموسى الموسى بسبب تغريداته حيال تلك القرارات، وطالبت إدارة الهلال اتحاد كرة القدم بإعادة 400 ألف ريـال والتي تم حسمها من لجنة الاحتراف في قضية نادي الشعلة.







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