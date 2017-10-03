إنفوجرافيك.. فعاليات متنوعة بأسبوع الثقافة السعودية بجوار الكرملين

المواطن - روسيا

تستضيف العاصمة الروسية موسكو أسبوعًا ثقافيًّا لتعريف الروس بألوان الثقافة السعودية، خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا.

ويشمل برنامج الثقافة السعودية المقام حاليًّا على بعد خطوات قليلة من قصر الكرملين، العديد من عروض الفلكلور السعودي مع موسيقى ورقصات شعبية، وعرض أول أفلام المملكة، بحسب إنفوجرافيك نشره الحساب الرسمي لإنفوجرافيك السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما يقام أيضًا معرض فني بعنوان “المملكة وجهة نظر من الداخل”، ويتضمن عرض اللوحات الفنية، والمنمنمات النحتية، وجولة افتراضية في المملكة.

ويهدف المعرض إلى عرض الألوان الثقافية السعودية الفريدة ومتنوعة الاتجاهات والأنماط، وتعريف شعب روسيا بحضارة المملكة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقوم بزيارة لروسيا الخميس المقبل؛ وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







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