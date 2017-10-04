اتفاق لإنشاء اتحاد أعمال جديد يهدف لدعم الشركات الروسية لدخول أسواق المملكة  

المواطن - موسكو

وقال في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاقيات مشتركة: إن أعمال المجموعة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بعد الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي سيكون لها أكبر الأثر في دفع عجلة الاقتصاد المتبادلة بين الدولتين.

أعلن الشيخ حمد بن صالح اليحيا، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية الروسية المشتركة لتطوير الأعمال، إنشاء المجموعة السعودية الروسية لدعم وتطوير المشاريع بين الشركات ورجال الأعمال في السعودية.

وأضاف: “اتفقت درمك للاستثمار والتطوير السعودية مع مجموعة سينرجي الاستثمارية الروسية، على إنشاء اتحاد أعمال جديد يهدف إلى دعم الشركات الروسية للدخول إلى المملكة والشركات السعودية للاستثمارات والعمليات التجارية في روسيا، فضلًا عن العلاقات التجارية الثنائية الأخرى، حيث ساعدت هذه الزيارة وباركت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية على المستوى الاقتصادي الأعلى بين البلدين، وكذلك الاتفاقيات والمشاركات بين رجال الأعمال السعوديين والروس”.

ولفت إلى أن “من خلال هذه المجموعة الجديدة سيتم الحرص على خلق أداة عملية فعلية للمشاريع والأعمال السعودية الروسية الجديدة والتي أصبحت ممكنة بعد الاجتماعات الرسمية في موسكو بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي، والتي مهدت الطريق أمامنا لفتح آفاق أوسع في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية”.

وتابع الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية الروسية المشتركة لتطوير الأعمال: “نريد من خلال هذه المؤسسة الجديدة إنشاء أداة عملية للمشاريع التجارية السعودية الروسية الجديدة التي نتوقع أن تزدهر بعد أعلى الاجتماعات الرسمية”.