اتهامات الرشوة تلاحقه.. “المواطن” ترصد أبرز المعلومات عن ناصر الخليفي

المواطن ـ محمد سلام

يواجه القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قضية جنائية أمام النيابة العامة السويسرية فيما يتعلق بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم لبلدان معينة.

وأكدت النيابة العامة السويسرية عبر المدعي العام أن القضية فتحت في 20 مارس الماضي ضد القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لشركة ” بي إن سبورتس “، وجيروم فالكه الموقوف من لجنة القيم ورجل أعمال آخر.

وذكر المدعي العام السويسري أن جيروم فالكه أمين عام الفيفا السابق متهم بقبول مزايا لا مبرر لها من القطري ناصر الخليفي، وتم تفتيش ممتلكاته في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وجاء تفتيش مكاتب ” بي إن سبورتس ” التلفزيونية في باريس في إطار تحقيق النيابة العامة السويسرية مع رئيسها القطري ناصر الخليفي وجيروم فالكه أمين الفيفا الموقوف على خلفية بيع الحقوق الإعلامية لكأس العالم.

وترصد صحيفة “المواطن” في السطور التالية أبرز المعلومات عن ناصر الخليفي..

ـ ناصر الخليفي لاعب كرة المضرب القطري السابق ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولد يوم 12 نوفمبر عام 1973 في قطر.

ـ تدرج ناصر الخليفي في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءًا كمدير لإدارة حقوق البثّ في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديراً عاماً للقناة عام 2008.

ـ في ديسمبر من العام 2013، قاد الخليفي مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة beIN SPORTS العالمية، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية.

ـ يشغل ناصر الخليفي أيضاً عدة مناصب أخرى وهي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، منصب الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة لذلك يشغل الخليفي منصب عضو مجلس إدارة في جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.

ـ يحتل ناصر الخليفي المركز السابع ضمن قائمة أغنى مالكي الأندية في العالم وبثروة قدرت بـ 10 مليارات دولار أميركي، ويصنف الخليفي ضمن قائمة أغنى 240 شخصا في العالم.







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