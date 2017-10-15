احترس.. العملات الورقية أسرع وسيلة لانتقال الإنفلونزا

المواطن - وكالات

كشف أحد المختصين أن العملات الورقية من أسهل الطرق التي تؤدي إلى انتشار العدوى بالإنفلونزا.

وتعتبر النقود الورقية وسيلة سريعة لنقل العديد من الأمراض المعدية، أبرزها الإنفلونزا، حتى إن بعض الدول تختار أوراقاً خاصة لنقودها تقلل من تراكم الميكروبات والفيروسات.

ويمكنك أن تتخيل طول الرحلة التي تقطعها أي ورقة نقدية قبل أن تصل إلى يديك لتكتشف ماذا يمكن أن يحل بها.

إلى ذلك، بينت التحليلات المخبرية أن الفيروسات التي يطلقها المصاب عند العطس والسعال تنتقل في الهواء وتثبت في الأوراق التي نستعملها.

لذا يجب تطهير اليد دورياً وعدم وضع النقود في أماكن تنقل المرض كالفم أو الإمساك بها لفترة طويلة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “ساذرن ميديكال” الأميركية ، فإن النقود تعتبر ناقلاً لأكثر أنواع الأمراض الخطيرة، وتبين للباحثين إثر جمع أوراق نقدية وفحصها أن 94% منها تحمل فيروسات لالتهابات خطيرة تصيب الجهاز التنفسي، وتسبب أنواعاً مختلفة من الحساسية، فهي قبل أن تصل إلينا تمر برحلة طويلة تتخللها أساليب خاطئة في التعامل معها.







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