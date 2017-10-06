احتفالات وفعاليات للفن والثقافة السعودية في الأسبوع الثقافي السعودي بروسيا

المواطن - موسكو

افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، ووزير الثقافة الروسي فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي، الأسبوع الثقافي السعودي في روسيا، يوم أمس الخميس، بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا.

وشهد حفل الافتتاح في موسكو العديد من الفعاليات والفقرات الفنية والثقافية السعودية، بالإضافة إلى كلمة الوزير العواد، قال فيها “من دواعي الشرف والسرور افتتاح الأسبوع الثقافي السعودي في موسكو، ونأمل مخلصين أن يمهد ذلك إلى المزيد من التبادل الثقافي والفني بين البلدين في المستقبل”.

وستقام خلال هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة مختلفة منها نشاط “في المملكة”، يضم معرضاً للوحات والمنحوتات والتصوير والمنشآت والفن الرقمي، بالإضافة إلى جولة في الواقع الافتراضي لمناطق في المملكة أهمها مكة المكرمة، وهي أقدس مدينة في العالم، ومواقع تراثية وسياحية مهمة. كما يتضمن عرضاً ينقسم إلى أربعة أقسام وهي الفن الروحي، والفن الاجتماعي، والفن الاجتماعي الاقتصادي، والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى عرض أعمال مجموعة من الفنانين السعوديين، الشباب والناشئين وكبار السن.

بالإضافة إلى ندوة عامة تحمل عنوان “موسكو – الرياض – آفاق التعاون” في 6 أكتوبر، حيث يبحث المشاركون مختلف سبل التعاون بين البلدين، ويشارك نخبة من الاستراتيجيين ورجال الفكر والثقافي من كلا البلدين في هذه الندوة بهدف الخروج بخارطة طريق تعزز الشراكة السعودية الروسية.

والمشاركون هم: صالح الخثلان، ونوره اليوسف، وبسمة عمير، وبدر الحمود، وشاميلي اديتولين، وديمتري باك، اندري فولوس، واندريه شوبريجين.

ويشهد اليوم السادس والسابع من أكتوبر تنظيم ليالي السينما السعودية، حيث سيتم عرض ثلاثة أفلام سعودية للجمهور، وهي “رحيل” فيلم قصير حاصل على جائزة، يركز على مكافحة التطرف بين الشباب، في حين يركز فيلم “شكوى” على معاناة عامل صحي من عائلة فقيرة بسبب مشقة الحياة، أما الفيلم الثالث “نعمة أن تكون لا أحد” الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ويعالج درامياً قصة عن تأثير إيجابي لرجل مسن يساعد شاباً حزيناً، جراء فقدانه عائلته، على النظر للأمور بطريقة مختلفة، والبدء بمواجهة مصيبة فقدان الأسرة بعزم.

كما تضمن حفل الافتتاح عروضاً غنائية وموسيقية وفولكلورية من التراث السعودي. ويجد الزائر نماذج من الأكلات السعودية التي لقيت إقبالاً كبيراً من الحضور.







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