استئصال ورم حميد بحجم ١١سم لمريضة بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أنهى فريق طبي بمستشفى حراء العام معاناة مريضة، مصابة بورم في المبيض الأيمن، حيث أجرى الفريق الطبي بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور محمد النجار العملية وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وذكرت صحة مكة أن المريضة حضرت للعيادة وكانت تشكو من آلام مزمنة في الحوض مع انتفاخ في البطن، وبعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة تبين أن لديها ورمًا ضخمًا على المبيض الأيمن، بلغ حجمه قرابة 11X11سم.

وتم نقل المريضة إلى قسم العمليات، واستئصال الورم بنجاح، وخرجت من المستشفى وهي بحالة جيدة.







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