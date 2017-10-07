استثمارات المملكة تنقذ الاقتصاد الروسي من وطأة العقوبات

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

جذبت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لروسيا في الوقت الحالي، العديد من وسائل الإعلام الدولية للحديث حول الأهداف المأمولة من تواجد الوفد السعودي في موسكو، حيث أكدت شبكة “NBC” الأميركية العملاقة، أن استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للملك سلمان لإجراء محادثات في الكرملين هذا الأسبوع، يعزز العلاقات التي تعتبر محورية لأسعار النفط العالمية وربما يشير إلى تحول في سياسة الشرق الأوسط.

وأشارت الشبكة الأميركية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الصفقات الاستثمارية التي تم توقيعها بين الجانبين في الزيارة التي تستمر حتى الأحد، تحمل في طياتها مساعدات ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يعاني آثار انخفاض أسعار النفط بشكل رئيسي في الوقت الحالي، كما يعاني أيضًا من وطأة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي عليه.

وقالت الشبكة الأميركية، إن توقيع المملكة لمذكرة تفاهم حول شراء منظومة دفاعية من طراز S-400 من روسيا وقد شكل ذلك تحولًا للمملكة التي تشتري معظم إمداداتها العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتة إلى أن كلا الجانبين أظهر علامات احترام شديدة للطرف الآخر، لاسيما في ما يتعلق بالملفات السياسية التي تجمعهما.

وفي إشارة إلى حفاوة الاستقبال الروسي للملك سلمان، قالت “NBC” : “في يوم الخميس، استقبل بوتين الملك سلمان في قاعة سانت أندرو هول المزينة بالذهب، وهي من أهم الساحات في الكرملين، وحضرها جنود يرتدون ملابس احتفالية، مع أوركسترا تعزف النشيد الوطني للبلدين”.

ولفتت الشبكة الأميركية، إلى أن حزمة الاستثمارات التي أعلن عنها خلال الزيارة ستعمل على توطيد العلاقة الجديدة وتضييق الطريق نحو سد الفراغ الناجم عن تباطؤ الاستثمار الغربي في روسيا، وهو ما يعزى جزئيًا إلى العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو بعد ضم القرم في عام 2014.

وقال بريان كاتوليس، وهو زميل بارز في مركز التقدم الأميركي: “إن عدداً من قادة الخليج يتجهون إلى موسكو بشكل أكبر، واعتقد أنه لسبب بسيط: هو أن روسيا جعلت نفسها أكثر من مجرد لاعب رئيسي في الشرق الأوسط، في الوقت الذي اتخذت فيها الولايات المتحدة خطوةً إلى الوراء في بعض النواحي، لا سيما في سوريا”.







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