اعتذار ووعد من شركة المياه لمستفيديها

المواطن - الرياض

قدم رئيس شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، اعتذاره لكل من قصرت الشركة معهم من المستفيدين.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “بلا شك نعتذر لكل مستفيد قصرنا بخدمته”.

وتابع الموكلي “نعدكم بالوقوف على ملاحظاتكم وشكواكم. وندعو عملاءنا لتحديث بياناتهم لضمان جودة الخدمة”.

وشكا بعض المواطنين من وجود بعض الأخطاء بفاتورة المياه، حيث نشرت “المواطن” في وقت سابق خبرًا مصورًا يبين عمل ماتور المياه بشكل مستمر ولكنه يُخرج هواء وليس ماء، وأوضح مصور الفيديو أن تكلفة المياه تأتي مرتفعة له بسبب “الهواء”!







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