افتتاح طريق وجسر شاطئ نصف القمر في الخبر

المواطن - واس

أعلنت وزارة النقل افتتاح طريق وجسر شاطئ نصف القمر المتقاطع مع طريق العزيزية للحركة المرورية وذلك في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أن هذا الجسر يقع ضمن أعمال مشروع استكمال وصلة شاطئ نصف القمر مع تقاطع طريق العزيزية بطول (3) كلم، وتم الانتهاء من كافة الأعمال للاتجاهين بواقع أربعة مسارات لكل اتجاه، كما تّم تركيب الإنارة على الجسر، ويجري حاليًا استكمال طرق الخدمة أسفل التقاطع.

وأشار الغامدي إلى أن الجسر سيسهم بإذن الله في رفع مستوى السلامة المرورية وفكّ الاختناقات المرورية في المنطقة، الأمر الذي سينظم الحركة المرورية في التقاطع؛ حيث تقام العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية على الطريق الساحلي على مدار العام، بالإضافة إلى إقبال السائحين وسكان المنطقة على زيارة شاطئ نصف القمر، والذي يعدّ من المعالم السياحية المميزة ومتنفساً لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها، كما يعدُ جسر شاطئ نصف القمر من المشاريع الحيوية المستقبلية خاصة بعد استكمال طريق (الظهران – العقير – سلوى) والذي يتوقع أن يشهد نشاطاً اقتصادياً وتجارياً كبيراً، حيث يربط مدينة الجبيل الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي جنوباً، وذلك بطول إجمالي يقدر بحوالي 280 كم، والذي تم ترسيته على عدة مشاريع، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الطريق بطول 160 كم، والعمل جارٍ على تنفيذ مشاريع أخرى لاستكمال الطريق.







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