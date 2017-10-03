اقتصادي: المملكة تأخرت في رفع الدعم عن النفط

المواطن - الرياض

أكد خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، أن المملكة تأخرت في مسألة رفع الدعم على النفط؛ لأن الدعم وصل لأرقام غير مسبوقة وقياسية، طبقًا لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، وأيضًا المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي كانت تطالب المملكة بإعادة النظر في موضوع الدعم الذي وصل إلى 450 مليار ريال.

وتابع في تصريحات على شاشة العربية، أن هذا الرقم لا يمكن أن يستمر حتى نصبح رهينة لأسعار النفط المتذبذبة في الأسواق العالمية، متابعًا: “وعليه جاء برنامج التوازن المالي الذي حدد أن هذا الدعم يجب أن يتم تقليصه خلال 5 سنوات بحلول 2020، بحيث تنتهي الميزانية (المدخلات والمخرجات) تكون متوازنة وتستطيع الدولة الحصول على حوالي 209 مليارات ريال من تقليص هذا الدعم وتصحيحه”.

وصرح العلمي بأن المملكة عندما أقرت خطة التوازن المالي ذكرت أنه من ناحية تعديل أسعار الوقود سيكون هناك “حساب المواطن” ليحمي ذوي الدخول المنخفضة، ولإعادة توزيع الدعم بشكل صحيح بالفعل، وأن تحرير أسعار النفط سيحصل بالتوازي مع صرف “حساب المواطن” ومع نظام النقل العام في المملكة، وهو ما سيساعد المواطن في التخلي عن مركبته واستخدام النقل العام، سواء في الرياض “مترو الرياض” أو جميع مدن المملكة، ولكن لو نظرنا إلى الأرقام نجد أن لتر البنزين الممتاز في المملكة لا يزال 90 هللة، بينما في الدول الخليجية ارتفع إلى 2.7 ريال، ولذلك لابد من تصحيح هذا الدعم، وأن نكون مثل الدول الأخرى في العالم، إضافة إلى أن السعوديين لا يدفعون ضريبة على الطرق.







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