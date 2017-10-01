الأخضر يطير لتركيا استعداداً لأمم آسيا

المواطن - الرياض

يدخل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم معسكراً إعدادياً خارجياً، بداية من غد وحتى العاشر من أكتوبر الجاري في مدينة إسطنبول التركية، ضمن مراحل الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستنطلق في شهر يناير عام 2018 م.

واستدعى مدرب المنتخب السعودي صالح المحمدي ( 26 ) لاعباً للمعسكر هم أمين بخاري، زيد البواردي، معتز البقعاوي، علي لاجامي، متعب المفرج، حسين سالم، عبدالإله العمري، حمدان الشمراني، فهد الحربي، عون السلولي، أسامة الخلف.

وشملت القائمة أيضاً، محمد السبيعي، علي الأسمري، نايف كريري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، راكان العنزي، إبراهيم الشهري، فهد الجميعة، حسن القيد، عبدالله الخيبري، عبدالعزيز الدوسري، عبدالله مجرشي، جابر عسيري، عبدالعزيز العرياني، عبدالرحمن اليامي.

وسيخوض الأخضر عددًا من المباريات التجريبية خلال المعسكر للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، استعداداً لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018.







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