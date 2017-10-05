الأرجنتين تصارع بيرو على بطاقة مونديال روسيا

المواطن - وكالات

يستضيف اليوم الخميس، المنتخب البوليفي نظيره منتخب البرازيلي في الجولة الـ 17 (قبل الأخيرة) من عمر تصفيات كأس العالم 2018 بأمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وتتصدر البرازيل الترتيب برصيد 37 نقطة وضمنت بطاقة التأهل المباشر الأولى دون النظر لباقي نتائج التصفيات، بينما منتخب بوليفيا الذي يملك 13 نقطة، خرج نهائياً من المنافسة.

وتتنافس 7 منتخبات هي الاوروغواي برصيد 27 نقطة، وكولومبيا برصيد 26 نقطة، والبيرو برصيد 24، والأرجنتين بنفس رصيد بيرو، وتشيلي بـ 23 نقطة، والبارغواي 21 نقطة، والإكوادور 20 نقطة، على ثلاث بطاقات أخرى والملحق الذي يلعب بموجبه صاحب المركز الخامس ذهابا وإياباً مع نيوزيلندا بطلة اوقيانيا.

ويلتقي بعد غد الجمعة الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت السعودية، منتخب الأرجنتين مع البيرو في بوينوس ايرس، في لقاء حاسم بالنسبة لرفقاء ميسي، والذي يأمل في حجز بطاقة التأهل برفقة البرازيل.

ولم تغب الأرجنتين عن المونديال منذ 47 عاماً ونسخة 1970 تحديداً التي فازت فيها البرازيل، وهي لا تزال تملك الفرصة لتفادي مباراة الملحق، وسجلت الأرجنتين 16 هدفاً ودخل مرماها 15 هدفاً، في حين سجلت بيرو 26 هدفاً ودخل في مرماها 25 هدفاً.

وتلعب فنزويلا مع الاوروغواي في سان كريستوبال، وتشيلي مع الإكوادور في سانتياغو، وكولومبيا مع البارغواي في برانكيا.







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