الأردن يحبط تهريب 273 كجم حشيش و600 ألف حبة مخدرة إلى المملكة

المواطن - وكالات

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر والحبوب كانت في طريقها للمملكة بلغت 273كجم من الحشيش المخدر و600 ألف حبة مخدرة.

وقال بيان صادر من الأمن العام الأردني إنه وردت معلومات إليهم حول قيام عدد من الأشخاص بالعمل على تجميع وتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة من أجل تهريبها إلى خارج الأردن، حيث عمل فريق تحقيقي من الإدارة على متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد المشتبه بهم ومراقبتهم ومعرفة مكان تخزينهم لتلك المواد المخدرة.

وأضاف البيان أن فريق التحقيق قام به وجمع المعلومات ومراقبة ورصد للمشتبه بهم وتمكن من تحديد مكان إخفاء وتخزين المواد المخدرة في أحد المنازل في إحدى مناطق البادية الشمالية ووضعت خطة لمداهمته وضبط المتورطين وما بحوزتهم من مواد مخدرة وإحباط محاولتهم لتهريبها لخارج البلاد.

وتابع البيان أن الفريق الخاص التابع لإدارة مكافحة المخدرات وفي الوقت المحدد نفذ المداهمة لذلك المنزل بعد التأكد من وجود أحد المشتبه بهم داخله حيث ألقي القبض عليه وعثر بعد تفتيشه على 273كجم من مادة الحشيش المخدر و600 ألف حبة مخدرة ومباشرة التحقيقات مع المقبوض عليه، فيما البحث جار عن شخصين آخرين ثبت تورطهما كذلك في تلك القضية.

يذكر أن الأردن أحبط الكثير من محاولات التهريب قبل وصولها المنافذ البرية في المملكة في وقت يضبط فيه رجال الجمارك السعودي بشكل مستمر العديد من محاولات التهريب عبر كافة منافذ المملكة.







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