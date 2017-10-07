الأرصاد: غبار يعيق الرؤية ورياح نشطة على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية )، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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