الأمين العام المكلف لموهبة في ضيافة جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

المواطن - الرياض

زار مستشار رئيس مجلس الإدارة والأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة”، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، اليوم الأحد، وذلك في مقر الجائزة بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

والتقى الأمين العام المكلف الدكتور المتحمي، الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ونائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور جمال محمد المهيري، وبحثا في اللقاء عددًا من المحاور حول دعم الموهبة والإبداع، وذلك في إطار التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، التي تعد أحد الفروع التي تعنى بها الجائزة.

وأوضح الدكتور المتحمي أن اللقاء يسعى إلى عرض تجربة “موهبة” كمؤسسة رائدة في مجال رعاية الموهوبين في العالم العربي، وربطها بالجهود التنموية ومساعي المملكة للتحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على استثمار المعرفة وتوطينها، ويعتمد رأس المال الفكري في تقدمه ونهضته؛ وذلك كي يتمكن الموهوبون بفئاتهم المختلفة من استغلال مواهبهم وتسخيرها لخدمة الوطن؛ سعيًا لأن تصبح المملكة مجتمعًا مبدعًا فيه من القيادات والكوادر الشابة الموهوبة والمبتكرة ذات التعليم والتدريب المتميز، ما يدعم التحول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

ورافق الأمين العام المكلف لـ”موهبة” خلال الزيارة الدكتورة آمال الهزاع مساعد نائب الأمين العام لشؤون القسم النسائي، والدكتور عبد الرحمن القويزاني مدير عام المسابقات.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي متزامنًا مع إقامة مؤتمر أبحاث الموهبة 2017 الذي تنظمه جائزة حمدان بن راشد بالتعاون مع الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، التي وجهت من خلال رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجغيمان الدعوة للأمين العام لحضور المؤتمر الذي تستضيفه مدينة دبي خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2017، الذي يهدف إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :