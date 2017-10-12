الإسكان تطلق منصة إلكترونية لتطوير إدارة المرافق

المواطن - الرياض

أكّد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان المهندس محمد بن معمر حرص وزارة الإسكان على تطوير قطاع إدارة المرافق لتعزيز مبدأ الاستدامة في المباني والمرافق.

وأشار إلى إطلاق الوزارة للمنصة الخاصة بإدارة المرافق، والخطوات التي تتخذها في ذلك عبر تجاربها المتعدّدة في اتحاد الملاك، الأمر الذي سيركز على توطين وتأهيل الشباب وفتح الفرص المتعددة أمامهم للإسهام في تطوير القطاع.

وتطرّق بن معمر خلال فعاليات مؤتمر “دور إدارة المرافق في تحقيق رؤية ٢٠٣٠”، المقام في الرياض مؤخراً بمشاركة عدد من المهتمين بالمجال العقاري وأصحاب الخبرات بالإضافة لمنسوبي الشركة الوطنية لخدمات الإسكان، إلى سهولة الإجراءات والانضمام في منصّة مقدمي الخدمات، والتي تكفل الدقة والحرص والشفافية، مما يكفل تقديم كل ما هو مميز ومناسب لاحتياج المستفيد، حيث اعتمد القائمون على المنصة نظام التقييم لتحفيز مزوّدي الخدمات على تقديم الجودة العالية بشكل متكامل، وتعزيز التنافسيّة في ذلك.

ونوه إلى أن المعهد العقاري السعودي الذي تمّ تدشينه في شهر أغسطس ٢٠١٧، سيقدم العديد من الدورات المتخصصة، والتي من ضمنها دورة إدارة المرافق التي تقدم شهادة احترافية لمجتازيها، كما يستقبل الراغبين في التسجيل بدوراته المتعددة والتي تقدّم شهادات احترافية معتمدة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 شخص لدورات الشهر الأول للمعهد.

يذكر أن مؤتمر دور إدارة المرافق في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بقطاع الإسكان وتطوير مجال إدارة المرافق بهدف تحوّل المدن السعودية إلى مدن ذكية إضافة إلى تقديم حلول مباشرة ومعايير عالمية من شأنها المساهمة في تقديم خدمات مميزة وخبرات عالمية عالية المستوى، في مجال إدارة المرافق.







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