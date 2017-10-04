الاتحاد المصري يرد على مواجهة الإمارات والفراعنة

المواطن - مصر

أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المصري، أن الجبلاية أجّلت البت في عرض تنظيم مباراة ودية بين المنتخب المصري الأول ونظيره الإمارات لحين الانتهاء من مباراة الكونغو.

وطلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تنظيم مباراة ودية تجمع بين الإمارات ومصر خلال الفترة المقبلة، ولكن الجانب المصري قرر تأجيل الرد على شقيقة الإماراتي لما بعد الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال سيف زاهر: «بالطبع نرحب بمواجهة الإمارات الودية، هي بلدنا الثاني ونعلم قدر الحب الذي يكنونه بداخلهم لمصر، ولكن ملف المباراة تم تأجيله لحين الانتهاء من لقاء الكونغو، والجانب الإماراتي يُقدِّر هذا الأمر».

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكونغو مقابل سقوط أوغندا أمام غانا، ليصعد رسمياً لكأس العالم في روسيا 2018، دون النظر لباقي مواجهات التصفيات الإفريقية.







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