الادعاء السويسري يحقق مع ناصر الخليفي مالك قنوات bein القطرية

المواطن - وكالات

في ضربة جديدة لقنوات بي إن سبوت، قرر الادعاء السويسري فتح تحقيق جنائي مع جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والقطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن.

وتجري السلطات السويسرية حالياً تحقيقات موسعة في فساد كرة القدم، وخاصة منح حقوق البث الرياضي لبطولة كأس العالم حتى 2030 لدول بعينها.

وقال مكتب المدعي العام السويسري: «يشتبه في أن جيروم فالك قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم لدول معينة».

وأضاف مكتب المدعي العام: «بطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها».







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :