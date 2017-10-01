التخصصات الصحية تقر خارطة ومحتوى الاختبارات السعودية للممارسة المهنية

المواطن - الرياض

أقرت اللجان المركزية للاختبارات السعودية لممارسة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خارطة ومحتوى الاختبارات السعودية للممارسة المهنية SMLE، SDLE، SNLE لعام 2019م، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الساعية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لحماية وتعزيز الرعاية الصحية في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض، وإلى رفع كفاءة الكوادر العاملة فيها، مشيراً إلى سعي الهيئة الحثيث نحو تحقيق تطلعات الممارسين الصحيين وتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية نحو الاهتمام بجودة وكفاءة القطاع الصحي والعاملين فيه.

وأشار الزهيان إلى أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة تأتي في سبيل تحقيق هدفها الاستراتيجي الذي يركز على رفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وتعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.







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